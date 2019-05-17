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سياسيون فرنسيون ينددون باعتقال رئيسة حزب جزائري

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سياسيون فرنسيون ينددون باعتقال رئيسة حزب جزائري
Screenshot Youtube
لويزة حنون
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أثار اعتقال رئيسة حزب العمال الجزائري، لويزة حنون (65 عاما)، في التاسع من شهر مايو الجاري، موجة تنديد وسط العديد من الشخصيات السياسية الفرنسية.

ووقع الوزير الأول الفرنسي السابق، جون مارك أيرو، إلى جانب السياسي اليساري، جون لوك ميلونشون، على عريضة تندد بـ "الاعتقال التعسفي" لحنون، كما شددا على ضرورة "إطلاق سراحها فورا".

وجاء في العريضة أن "لويزة حنون معروفة في كل مكان ومنذ سنوات، بمواقفها ودفاعها المستميت عن الديمقراطية والحريات وحقوق المرأة، إلى جانب وقوفها الدائم إلى جانب الشعب والمقهورين".

كما أضافت العريضة التي وقعها 1000 طالب جامعي إلى جانب نقابيين وناشطين سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، أنه "مهما اختلفنا مع توجهات حنون السياسية، إلا أننا نطالب بإطلاق سراحها فورا ودون أي تأخير".

يُذكر أن لويزة حنون تقبع رهن الحبس للنظر في اتهامها بـ "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة"، حيث أمر قاضي التحقيق العسكري في الجزائر، يوم الخميس 9 مايو، بإيداعها الحبس المؤقت بعدما استدعاها كشاهدة "لسماعها بخصوص الوقائع في إطار مواصلة التحقيق ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة".

المصدر: Le Point

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