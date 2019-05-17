 
مباشر

اليمن.. حكومة الرئيس هادي تدين مقتل مدنيين بغارة للتحالف في صنعاء وتدعو للتحقيق

أخبار العالم العربي

اليمن.. حكومة الرئيس هادي تدين مقتل مدنيين بغارة للتحالف في صنعاء وتدعو للتحقيق
Reuters / Mohamed al-Sayaghi
القصف الذي طال صنعاء يوم الخميس 16 مايو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lv4i

دانت حكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مقتل 6 مدنيين يمنيين بغارة لطيران التحالف العربي استهدفت العاصمة صنعاء.

واستنكر وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، محمد عسكر، يوم الخميس، في تغريدتين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، القصف الذي طال صنعاء.

وقال محمد عسكر: "أدين بأشد العبارات مقتل 6 مدنيين بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة، في قصف على أحد المنازل بصنعاء، وأدعو اللجنة الوطنية للتحقيق للقيام بدورها، وتقديم مرتكبيها للعدالة، تحقيقا لمبدأ الانتصاف للضحايا".

وأضاف في التغريدة نفسها: "إن وجعك يا صنعاء وجعنا جميعا، وتبقى مليشيا_الحوثي مصدر كل وجع يمني"، واختتم تغريدته بوسم "#مجزرة_صنعاء".

وتابع في تغريدة ثانية قائلا: "إن أي عمليات عسكرية لا بد أن تتقيد بمبادئ الحرب، والتي تبدأ بمبدأ التميز مرورا بمبدأ التناسب والضرورة العسكرية، كما أن تعريض المدنيين للخطر بوضع منشآت عسكرية، في وسط الأحياء السكنية كما حصل في سعوان قبل أشهر، جريمة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني"، كما اختتم تغريدته الثانية بوسم "".

ولقي 6 أشخاص مصرعهم، يوم الخميس، وأصيب 71 آخرون بغارة لطيران التحالف على حي سكني في العاصمة صنعاء.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في صنعاء، عن مقتل وجرح 32 مدنيا بينهم نساء وأطفال، بغارات جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية، استهدفت حي الرقاص بالعاصمة صنعاء.

وقال التحالف إنه بدأ عملية استهداف "نوعية" لأهداف عسكرية للحوثيين في صنعاء، وطالت الغارات مستودعات ومخازن أسلحة ومواقع للجماعة في منطقة جبل عطان، مؤكدا أن العملية تهدف على وجه الخصوص إلى "تحييد قدرات" الجماعة على تنفيذ "الأعمال التخريبية".

المصدر: وكالات + تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وغنت من أجل قيادة السيارة.. سعودية تبدأ حفلتها بالرقص وأنهتها بتلاوة القرآن