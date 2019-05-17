اليمن.. حكومة الرئيس هادي تدين مقتل مدنيين بغارة للتحالف في صنعاء وتدعو للتحقيق

دانت حكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مقتل 6 مدنيين يمنيين بغارة لطيران التحالف العربي استهدفت العاصمة صنعاء.

واستنكر وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، محمد عسكر، يوم الخميس، في تغريدتين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، القصف الذي طال صنعاء.

وقال محمد عسكر: "أدين بأشد العبارات مقتل 6 مدنيين بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة، في قصف على أحد المنازل بصنعاء، وأدعو اللجنة الوطنية للتحقيق للقيام بدورها، وتقديم مرتكبيها للعدالة، تحقيقا لمبدأ الانتصاف للضحايا".

وأضاف في التغريدة نفسها: "إن وجعك يا صنعاء وجعنا جميعا، وتبقى مليشيا_الحوثي مصدر كل وجع يمني"، واختتم تغريدته بوسم "#مجزرة_صنعاء".

١- أدين بأشد العبارات مقتل 6 مدنيين بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة، في قصف على احد المنازل بصنعاء، وادعوا اللجنة الوطنية للتحقيق للقيام بدورها، وتقديم مرتكبيها للعدالة، تحقيقا لمبدأ الانتصاف للضحايا، ان وجعك يا صنعاء وجعنا جميعا، وتبقى #مليشيا_الحوثي مصدر كل وجع يمني.#مجزرة_صنعاءpic.twitter.com/zwiNCkJBhK — Mohamed Askar - عسكر (@YemenAskar) 16 мая 2019 г.

وتابع في تغريدة ثانية قائلا: "إن أي عمليات عسكرية لا بد أن تتقيد بمبادئ الحرب، والتي تبدأ بمبدأ التميز مرورا بمبدأ التناسب والضرورة العسكرية، كما أن تعريض المدنيين للخطر بوضع منشآت عسكرية، في وسط الأحياء السكنية كما حصل في سعوان قبل أشهر، جريمة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني"، كما اختتم تغريدته الثانية بوسم "#مجزرة_شارع_الرباط_بصنعاء".

٢- ان اي عمليات عسكرية لابد ان تتقيد بمبادئ الحرب والتي تبدأ بمبدأالتميز مرورا بمبدأ التناسب والضرورة العسكرية،كما ان تعريض المدنيين للخطر بوضع منشئات عسكرية، في وسط الأحياء السكنية كما حصل في #سعوان قبل اشهر،جريمة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني.#مجزرة_شارع_الرباط_بصنعاء — Mohamed Askar - عسكر (@YemenAskar) 16 мая 2019 г.

ولقي 6 أشخاص مصرعهم، يوم الخميس، وأصيب 71 آخرون بغارة لطيران التحالف على حي سكني في العاصمة صنعاء.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في صنعاء، عن مقتل وجرح 32 مدنيا بينهم نساء وأطفال، بغارات جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية، استهدفت حي الرقاص بالعاصمة صنعاء.

وقال التحالف إنه بدأ عملية استهداف "نوعية" لأهداف عسكرية للحوثيين في صنعاء، وطالت الغارات مستودعات ومخازن أسلحة ومواقع للجماعة في منطقة جبل عطان، مؤكدا أن العملية تهدف على وجه الخصوص إلى "تحييد قدرات" الجماعة على تنفيذ "الأعمال التخريبية".

المصدر: وكالات + تويتر