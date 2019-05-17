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الجزائر.. متظاهران يلقيان بـ"شرطي الغاز" من أعلى عربة أمنية (فيديو)

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الجزائر.. متظاهران يلقيان بـ
Reuters / RAMZI BOUDINA
الجزائر.. شرطي يرش المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع وهذه ردة فعلهم
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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر شرطيا جزائريا وهو يرشّ متظاهرين بالغاز المسيل للدموع قبل أن يعتلي متظاهران عربته ويدفعانه أرضا.

واختلفت ردود أفعال رواد موقع "فيسبوك" بين مستنكر لسلوك الشرطي ومدافع عنه، بحجة أنه هو من تعرض لعنف المتظاهرين أولا.

وتجري في المدن الجزائرية مظاهرات أسبوعية، منذ 22 فبراير المنصرم، حيث يطالب المتظاهرون بمحاسبة المسؤولين في فترة حكم بوتفليقة.

المصدر: RT + فيسبوك

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