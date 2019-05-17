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إسرائيل تطلق سراح نائب هولندي من أصول تركية

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إسرائيل تطلق سراح نائب هولندي من أصول تركية
RT @tunahankuzu
النائب في البرلمان الهولندي عن حزب "دنك"، طوناهان قوزو
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أطلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، سراح النائب في البرلمان الهولندي، عن حزب "دنك"، طوناهان قوزو، ذي الأصول التركية، بعد إيقافه صباح اليوم.

ونشر قوزو عبر حسابه على موقع "تويتر"، مقطعا مصورا أمام قبة الصخرة في المسجد الأقصى، أكد خلاله إطلاق سراحه بعد توقيفه من السلطات الإسرائيلية.

وعلق النائب الهولندي على الفيديو قائلا: "أنا حرّ الآن، وفي يوم من الأيام ستتحرر فلسطين".

كما نشر النائب صورة على حسابه على "تويتر" قال فيها: "أيا كان ما يقوله بعض الناس المتحاملين، داخل الأقصى، الفلسطينيون استقبلونا بطريقة مذهلة.. هذا هو السبب وراء قيامنا بما نقوم به، لأننا نقف مع فلسطين والفلسطينيين".

وفي وقت سابق الجمعة، ذكر بيان صادر عن حزب "دنك"، الذي يشكل الأتراك والمهاجرون أغلبية أعضائه، أن "مجموعة أمنية إسرائيلية أوقفت قوزو أثناء مسيره إلى المسجد الأقصى حاملا بيده العلم الفلسطيني".

ونشر حزب "دنك"، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عن لحظة اعتراض مجموعة أمنية طريق النائب الهولندي.

وأكد البيان أن قوزو والوفد المرافق له يجرون زيارة عمل إلى فلسطين وإسرئيل.

وأوضح أن النائب قوزو شارك في إطار زيارته في مراسم إحياء ذكرى النكبة بالقدس، والتقى العديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.

المصدر: وكالات

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