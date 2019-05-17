سوريا تؤكد أهمية ضمان حرية الملاحة للجميع في الخليج وتدعو الأطراف إلى ضبط النفس

أعربت سوريا عن رفضها لأي أعمال من شأنها إعاقة حركة الملاحة في الخليج، مؤكدة على أهمية احترام قواعد القانون الدولي بضمان حرية الملاحة للجميع، وتجنب أي إجراءات من شأنها المساس بها.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية في تصريح لـ "سانا" يوم الخميس، إن سوريا تعرب عن رفضها أي أعمال من شأنها إعاقة حركة الملاحة في الخليج العربي، والتي تنعكس سلبا على جميع دول المنطقة.

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وأضاف المصدر أن سوريا تؤكد على أهمية احترام قواعد القانون الدولي بضمان حرية الملاحة للجميع، وتجنب أي إجراءات من شأنها المساس بهذه القواعد.

ودعا الدبلوماسي السوري جميع الأطراف إلى ضبط النفس، لأن تصاعد التوتر في الخليج لا يصب في مصلحة دول المنطقة.

وبين أن الحوار، بعيدا عن التدخلات الخارجية، سيؤدي بلا شك إلى خفض التوتر وضمان الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.

ويوم الأحد، قالت وزارة الخارجية الإماراتية إن 4 سفن تجارية تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للدولة، دون وقوع خسائر بشرية.

وذكرت الوزارة في بيانها أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات، تعرضت صباح ذلك اليوم لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.

وشددت الخارجية الإماراتية على أن تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعتبر تطورا خطيرا، مؤكدة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، قائلة إن هذا يعد تهديدا للأمن والسلامة الدولية.

المصدر: وكالات