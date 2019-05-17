فاجأ أمير قطر مرتادي مترو الدوحة (الريل) باستقلال أحد القطارات من مدينة الدوحة إلى الوكرة، لحضور المباراة النهائية لبطولة الكأس في قطر بين فريقي السد والدحيل.

وفوجئ المواطنون والمقيمون خلال تواجدهم في محطة "الريل" بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يستقل القطار حتى وصل إلى مدينة الوكرة، وركب إحدى الحافلات المخصصة لنقل المشجعين من محطة "الريل" وحتى الاستاد الذي يقع على بعد نحو 4 كيلومترات منها.

​​يشار إلى أن استاد الوكرة (الجنوب حاليا) هو ثاني ملعب مونديالي يتم افتتاحه استعدادا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

فيديو.. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة #قطر يستقل مترو #الدوحة للوصول إلى استاد #الوكرة_الموندياليpic.twitter.com/KuA47zfcqO — News الأمة (@alummahnews) 16 мая 2019 г.

إلى ذلك، غرد آل ثاني عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي قائلا: "فخورون بمترو الدوحة أحد أهم مشاريع البنية التحتية لبلدنا، والذي استقليته الليلة لحضور النهائي بين السد والدحيل".

وتذكر أمير قطر في تغريدته، المهندسة العراقية الراحلة، زها حديد، التي دشنت استاد الوكرة المونديالي، فقال: "وإذ نتمنى التوفيق للفريقين، نستذكر في هذه الأثناء المهندسة الراحلة، زها حديد، التي أبدعت في تصميم هذا المعلم الرياضي الذي أُطلق عليه اليوم استاد الجنوب".

وأصدر الشيخ تميم بن حمد في تغريدته، قرارا يوم الخميس 16 مايو، بتغيير اسم الملعب من الوكرة إلى استاد الجنوب.

فخورون بمترو الدوحة أحد أهم مشاريع البنية التحتية لبلدنا والذي استقليته الليلة لحضور النهائي بين السد والدحيل وإذ نتمنى التوفيق للفريقين، نستذكر في هذه الأثناء المهندسة الراحلة زها حديد التي أبدعت في تصميم هذا المعلم الرياضي الذي أُطلق عليه اليوم استاد الجنوب. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) 16 мая 2019 г.

​وافتتحت الحكومة القطرية أول خط مترو أنفاق، في 9 مايو الجاري، استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022.

وأعلنت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية انطلاق التشغيل المبدئي لجنوب "الخط الأحمر" من مترو الدوحة، والذي يمتد من محطة "القصار" إلى محطة "الوكرة".

وتتألف شبكة مترو الدوحة من الخطوط الأحمر والأخضر والذهبي، وتشمل 37 محطة من المفترض أن ينتهي العمل بها في 2020.

هذا وسيمتد الخط الأحمر من استاد "الوكرة" إلى استاد "لوسيل"، وهما من الملاعب المستضيفة لمباريات كأس العالم 2022.

المصدر: وكالات + تويتر