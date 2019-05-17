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سبق له أن رفض مصافحة نتنياهو.. إسرائيل تعتقل نائبا هولنديا بالقدس

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سبق له أن رفض مصافحة نتنياهو.. إسرائيل تعتقل نائبا هولنديا بالقدس
Reuters / Mussa Qawasma
عناصر من الشرطة الإسرائيلية - أرشيف -
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أوقفت قوات الأمن الإسرائيلية، اليوم الجمعة، في القدس الشرقية المحتلة، النائب في البرلمان الهولندي عن حزب "دنك"، ذي الأصول التركية، طوناهان قوزو.

وذكر بيان صادر عن حزب "دنك"، الذي يشكل الأتراك والمهاجرون أغلبية أعضائه، أن "مجموعة أمنية إسرائيلية أوقفت قوزو أثناء مسيره إلى المسجد الأقصى حاملا بيده العلم الفلسطيني".

وأضاف البيان أن قوات الأمن الإسرائيلية صادرت العلم الفلسطيني الذي كان بيده.

ونشر حزب "دنك"، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عن لحظة اعتراض مجموعة أمنية طريق النائب الهولندي.

وأكد البيان أن النائب والوفد المرافق له يجرون زيارة عمل إلى فلسطين وإسرئيل.

كما أوضح أن النائب قوزو شارك في إطار زيارته في مراسم إحياء ذكرى النكبة بالقدس، والتقى العديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.

المصدر: وكالات + تويتر

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