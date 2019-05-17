لبنان.. قائد الجيش يبحث مع الأمريكيين حماية منصات النفط

عرض قائد الجيش اللبناني في البنتاغون، الحاجات المستقبلية التي تسهم في تطوير قدرات الجيش اللبناني العسكرية، وخاصة ما يتعلق بالحدود البحرية وتحديات ضبطها وحماية منصات النفط.

وقدم العماد جوزاف عون، عرضا عن كيفية استخدام السلاح الأمريكي في تنفيذ المهمات الموكلة إلى الجيش، سواء عند حدود لبنان أم في الداخل، ومدى فاعليته.

وجاء ذلك في اجتماع مشترك عقد في مبنى البنتاغون مع اللجنة الأمريكية المكلفة بملف المساعدات العسكرية الأمريكية للجيش اللبناني، برئاسة مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي، كاثرين ويلبارغر، وبحضور السفيرة الأمريكية في لبنان، إليزابيت ريتشارد، والسفير اللبناني في واشنطن، غبريال عيسى، وعدد من ضباط الجيش اللبناني.

إقرأ المزيد

بدوره، أكد الجانب الأمريكي استمرار دعم واشنطن للجيش اللبناني، آخذا في الاعتبار الحاجات المستقبلية التي تساعده في تنفيذ مهمته.

هذا، والتقى قائد الجيش اللبناني، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال، بول سيلفا، وبحث معه العلاقة الثنائية بين جيشي البلدين.

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد ساترفيلد، التقى الأسبوع الجاري، مسؤولين لبنانيين وبحث معهم "تسوية الخلاف البحري بين لبنان وإسرائيل".

وأكد رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، للدبلوماسي الأمريكي، تمسك لبنان بسيادته برا وبحرا وجوا، معتبرا أن ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية، يعزز الاستقرار على طول الحدود، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

المصدر: موقع الجيش اللبناني+ الوكالة الوطنية للإعلام