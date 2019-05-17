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إلغاء احتجاجات "مسيرة العودة" للأسبوع الثاني على التوالي

أخبار العالم العربي

إلغاء احتجاجات
Reuters
صورة أرشيفية
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أعلنت الهيئة العليا لمسيرات العودة الفلسطينية أنها ألغت احتجاجات اليوم الجمعة للأسبوع الثاني على التوالي، للتخفيف عن المواطنين في شهر رمضان المبارك.

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وقالت الهيئة التي تشرف على تنظيم هذه الاحتجاجات في بيان "لا يوجد اليوم أي فعاليات في مخيمات العودة الخمسة (مواقع أقيمت قرب السياج الحدودي مع إسرائيل) للتخفيف عن المواطنين وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الجمعة الثانية لشهر رمضان".

وذكرت الهيئة أن "مسيرات كبيرة جرت الأربعاء الماضي في الذكرى الحادية والسبعين للنكبة في مخيمات العودة".

وهي المرة الثانية التي تلغي فيها الهيئة احتجاجات مسيرات العودة منذ انطلاقها في 30 مارس 2018.

وتأتي احتجاجات ذكرى النكبة هذا العام بعد أسبوعين من اندلاع أخطر مواجهة عسكرية بين "حماس" وإسرائيل منذ حرب 2014، وقتل خلالها 25 فلسطينيا.

المصدر: أ ف ب

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