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"قسد" تعلن اعتقال 42 من فلول داعش وتؤكد استمرار حملتها

أخبار العالم العربي

RT
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قالت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إنها اعتقلت 42 عنصرا من تنظيم "داعش" في إطار حملتها المستمرة التي تستهدف فلول التنظيم، في شرق ديرالزور السورية.

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وأوضحت أن 5 آلاف عنصر من "قوات سوريا الديمقراطية" يشاركون في هذه الحملة لملاحقة فلول التنظيم في المناطق، التي تمت السيطرة عليها شرق دير الزور، مشيرة إلى أنها بالإضافة إلى اعتقالها العشرات من عناصر هذا التنظيم الإرهابي الذين يحملون جنسيات سورية وأجنبية، صادرت أيضا أسلحة كانت بحوزة هذه العناصر.

وأشارت إلى أن العملية تجري بتنسيق مشترك مع التحالف الدولي.

RT
RT
RT

المصدر: RT

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