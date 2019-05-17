باشرت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية بسحب الطحينية الإسرائيلية من الأسواق، للاشتباه باحتوائها على بكتيريا سالمونيلا.

وحذرت الوزارة اليوم الجمعة، المواطنين من شراء واستهلاك الطحينية الإسرائيلية بعد الاشتباه بوجود بكتيريا السالمونيلا فيها.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن طواقمها ستقوم بسحب هذا المنتج من الأسواق الفلسطينية حيثما وجد علاوة على إخضاعه للفحص المخبري، داعية التجار لعدم تسويق هذا المنتج بمختلف أنواعه، حفاظا على صحة وسلامة المستهلك، تحت طائلة المسؤولية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى استهلاك الطحينية الفلسطينية، التي تتميز بالجودة العالية وتلبي الاشتراطات الصحية وتخضع لفحوصات دورية، لافتة إلى أنه اكتشف في عدد من المنتجات الإسرائيلية العام الماضي وجود سالمونيلا مما يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطن.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة الإسرائيلية قررت سحب علب الطحينية من الأسواق الإسرائيلية، بعد الاشتباه بوجود بكتيريا السالمونيلا فيها.

المصدر: RT