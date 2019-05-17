 
مباشر

السلطة الفلسطينية تحذر المواطنين من استهلاك الطحينية الإسرائيلية

أخبار العالم العربي

السلطة الفلسطينية تحذر المواطنين من استهلاك الطحينية الإسرائيلية
Reuters Mohamad Torokman
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lv0k

باشرت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية بسحب الطحينية الإسرائيلية من الأسواق، للاشتباه باحتوائها على بكتيريا سالمونيلا.

وحذرت الوزارة اليوم الجمعة، المواطنين من شراء واستهلاك الطحينية الإسرائيلية بعد الاشتباه بوجود بكتيريا السالمونيلا فيها.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن طواقمها ستقوم بسحب هذا المنتج من الأسواق الفلسطينية حيثما وجد علاوة على إخضاعه للفحص المخبري، داعية التجار لعدم تسويق هذا المنتج بمختلف أنواعه، حفاظا على صحة وسلامة المستهلك، تحت طائلة المسؤولية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى استهلاك الطحينية الفلسطينية، التي تتميز بالجودة العالية وتلبي الاشتراطات الصحية وتخضع لفحوصات دورية، لافتة إلى أنه اكتشف في عدد من المنتجات الإسرائيلية العام الماضي وجود سالمونيلا مما يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطن.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة الإسرائيلية قررت سحب علب الطحينية من الأسواق الإسرائيلية، بعد الاشتباه بوجود بكتيريا السالمونيلا فيها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أرنب وجرو وكرة.. تماثيل لفنان أمريكي تعدى سعر أحدها 91 مليون دولار!