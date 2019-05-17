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السفير السعودي لدى الإمارات يعيد نشر تصريح سابق لولي العهد عن إيران وما بعد عام 2025

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السفير السعودي لدى الإمارات يعيد نشر تصريح سابق لولي العهد عن إيران وما بعد عام 2025
Reuters
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نشر السفير السعودي لدى الإمارات تركي الدخيل على حسابه في "تويتر" مقطع فيديو لتصريح سابق كان أدلى به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في باريس، عن إيران وعما سيحدث بعد عام 2025.

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ويخاطب ولي العهد السعودي في هذه المناسبة من باريس الرئيس الفرنسي، محذرا من التطورات التي يمكن أن تحصل بعد المدة المحددة لانتهاء العمل بالاتفاق النووي مع إيران بقوله: "ماذا لو في عام 2025 أصبحت بين إيران وإنشاء قنبلة نووية أيام معدودة".

وتابع محمد بن سلمان خلال زيارة قام بها إلى فرنسا في أبريل 2018، مشددا على أن بلاده ترفض أن يأتي وقت تكون إيران فيه قادرة على الحصول على قنبلة نووية في أيام معدودة.

ويتزامن نشر هذا التصريح مع التوتر الشديد في الخليج، حيث أرسلت الولايات المتحدة قوة بحرية وجوية ضاربة بهدف ردع إيران عن مهاجمة القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة، وفق تصريحات المسؤولين في واشنطن.

المصدر: RT

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