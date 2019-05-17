نشر السفير السعودي لدى الإمارات تركي الدخيل على حسابه في "تويتر" مقطع فيديو لتصريح سابق كان أدلى به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في باريس، عن إيران وعما سيحدث بعد عام 2025.

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ويخاطب ولي العهد السعودي في هذه المناسبة من باريس الرئيس الفرنسي، محذرا من التطورات التي يمكن أن تحصل بعد المدة المحددة لانتهاء العمل بالاتفاق النووي مع إيران بقوله: "ماذا لو في عام 2025 أصبحت بين إيران وإنشاء قنبلة نووية أيام معدودة".

الأمير #محمد_بن_سلمان_بن_عبدالعزيز أكد بـ #باريس أن #السعودية لن تقبل أن يأتي عام 2025 وبين #إيران وامتلاك #قنبلة_نووية أياماً معدودة. #طهران لن تحترم رفض العالم لامتلاكها سلاحاً نووياً!

نرجو ألا يتكرر اتفاق عام 1938 الذي كان نتيجة عدم الالتزام به حرباً عالمية ثانية! pic.twitter.com/naYUrbdeDo — #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) May 16, 2019

وتابع محمد بن سلمان خلال زيارة قام بها إلى فرنسا في أبريل 2018، مشددا على أن بلاده ترفض أن يأتي وقت تكون إيران فيه قادرة على الحصول على قنبلة نووية في أيام معدودة.

ويتزامن نشر هذا التصريح مع التوتر الشديد في الخليج، حيث أرسلت الولايات المتحدة قوة بحرية وجوية ضاربة بهدف ردع إيران عن مهاجمة القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة، وفق تصريحات المسؤولين في واشنطن.

المصدر: RT