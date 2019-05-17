طهران تتهم التحالف العربي وداعميه "بارتكاب جرائم" في اليمن

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الدول التي تدعم التحالف العربي في اليمن، و"تزوده بالقنابل والأسلحة الفتاكة شريكة له في جرائمه".

واتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الجمعة، التحالف العربي بقيادة السعودية، بارتكاب مجزرة يوم أمس الخميس في صنعاء، داعيا "المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها ومنع تكرار مثل هذه الجرائم".

وأعلنت مصادر طبية في صنعاء أمس، أن 6 أشخاص قُتلوا، منهم 4 أطفال، جراء غارات جوية للتحالف استهدفت شارع الرقاص في صنعاء، فيما بلغ عدد الجرحى 71 شخصا.

المصدر: فارس