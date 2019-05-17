مغنية عربية تثير موجة من الغضب بالرقص وقراءة القرآن!

أثارت المغنية السعودية روتانا طرابزوني المقيمة بالولايات المتحدة، جدلا واسعا بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تقدم وصلة رقص، وتختمها بقراءة آيات من القرآن بلباس مكشوف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طرابزوني، الذي ظهرت فيه بـ"توب أستومك" أسود، وبنطلون يحمل نقوشا متعددة الألوان، بفتحتين جانبيتين بطول الرجلين، خلال قراءتها لسورة الفاتحة، على خشبة مسرح "فورم".

وطرابزوني من مواليد الظهران، تلقت تعليمها في السعودية، وعملت لفترة بشركة "أرامكو" العملاقة، قبل أن تختار الإقامة بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية وتحترف الغناء.

وشاركت بتجربة تمثيلية أدت فيها دور البطولة بالفيلم الروائي القصير "بنت المطربة"، الذي تدور أحداثه في الرياض أواخر الثمانينيات.

للأسف الشديد فالكارثة انها في الحقيقة عربية و مسلمة اسمها روتانا طرابزوني تركت السعودية وسافرت للدراسة الى الخارج واستقرت هناك وبدأت في الغناء وتسخير اغانيها للإحتجاج على حقوق المرأة ولكن من الواضح انها تطورت واصبحت تسخر اغانيها للرقص على ايات القرآن الكريم .

الله يهديها — . (@_DNA97) 15 mai 2019

بخصوص المحترمة روتانا طرابزوني اللي اتعبنا فنها الصراحة



حابة اقولها شكرا لكِ انك وقفتي الميوزك لما بدأتي تقرئين الفاتحة بس المره الجاية لاعمرك تسوين المصيبة هذي مره ثانية#لا_تجعلوا_من_الحمقى_مشاهير — فوميمو (@fomoemo) 14 mai 2019

لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم الحمدالله الذي عافنا مما ابتلى بيه غيرنا الموضوع مو انها اصلها تركي ولا سعودي الموضوع اكبر من ذلك نسأل الله السلامة من هذه الفتن #روتانا_طرابزوني — sahar omar❤️🐎 (@kindly_s11) 15 mai 2019

المصدر: وكالات