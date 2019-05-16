بالفيديو.. تفجير ضخم يهز مركز شرطة في مدينة منبج السورية

أسفر انفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج بمحافظة حلب السورية، اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، بينهم أفراد من "قوات سوريا الديمقراطية"، حسبما أفاد مجلس منبج العسكري.

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وأفاد المركز الإعلامي للمجلس التابع لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بأن انتحاريا استهدف بسيارة مفخخة مركزا لشرطة النجدة في المدينة.

وقال المجلس العسكري لمنبج وريفها، إن التفجير الانتحاري أدى إلى مقتل أحد عناصر الشرطة وجرح 6 أشخاص آخرين، بينهم طفل.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة الانفجار الكبير الذي هز مركز شرطة النجدة في مدينة منبج.

المصدر:RT