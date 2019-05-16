الرئيس السوري وزوجته يحضران حفل تكريم طلاب بدار الأوبرا في دمشق (صور + فيديو)

حضر الرئيس السوري، بشار الأسد، وعقيلته أسماء، حفل تخرج طلاب مدرسة سوا في دار الأوبرا في العاصمة دمشق.

وتداول النشطاء صورا ومقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثقت لحظة وصول الرئيس السوري وعقيلته إلى دار الأوبرا، يوم الخميس.

قبل قليل في دار الاوبرا بدمشق .. الرئيس الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد يحضران مع أهالي الطلاب حفل تخريج الطلاب .. ومن بينهم الطالب كريم بشار الأسد pic.twitter.com/prrDXlwOkP — Yusha Yuseef (@MIG29_) 16 мая 2019 г.

المصدر: RT