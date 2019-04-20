 
مباشر

الحاجة فهيمة "سيدة مصر الأولى" تدلي بصوتها في الاستفتاء على الدستور (صور)

أخبار العالم العربي

الحاجة فهيمة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lqtf

انتشرت صور الحاجة المصرية فهيمة البالغة من العمر 103 أعوام، وهي تدلي بصوتها في الاستفتاء على تعديل الدستور المصري اليوم السبت.

وقد عرفت الحاجة فهيمة بتأييدها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي سبق وأن استقبلها ووصفها بسيدة مصر الأولى.

الحاجة فهيمة
RT
الحاجة فهيمة البالغة من العمر 103 أعوام

تجدر الإشارة إلى أن الحاجة فهيمة تبرعت بما ادخرته طيلة حياتها (تحويشة العمر) وهو مبلغ 30 ألف جنيه من أجل صندوق "تحيا مصر".

الحاجة فهيمة
RT
الحاجة فهيمة البالغة من العمر 103 أعوام

وتوجه المصريون اليوم السبت إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم للاستفتاء على تعديلات دستورية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة لولايتين متتاليتين حتى عام 2030.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إحالة "جاسوسين يشتغلان لصالح المخابرات الإماراتية" على القضاء بعد اعتقالهما في إسطنبول