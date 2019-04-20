الحاجة فهيمة "سيدة مصر الأولى" تدلي بصوتها في الاستفتاء على الدستور (صور)

انتشرت صور الحاجة المصرية فهيمة البالغة من العمر 103 أعوام، وهي تدلي بصوتها في الاستفتاء على تعديل الدستور المصري اليوم السبت.

وقد عرفت الحاجة فهيمة بتأييدها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي سبق وأن استقبلها ووصفها بسيدة مصر الأولى.

RT

تجدر الإشارة إلى أن الحاجة فهيمة تبرعت بما ادخرته طيلة حياتها (تحويشة العمر) وهو مبلغ 30 ألف جنيه من أجل صندوق "تحيا مصر".

RT

وتوجه المصريون اليوم السبت إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم للاستفتاء على تعديلات دستورية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة لولايتين متتاليتين حتى عام 2030.

المصدر: RT