أكدت سفارة السعودية لدى جمهورية جورجيا أن جوازي سفر المواطنتين السعوديتين مها ووفاء الهاربتين إلى جورجيا ساريا المفعول ولم يتم إلغائهما.

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وقالت السفارة في بيان لها اليوم السبت: "إن أي مزاعم حالية بأن جوازيْ سفرهما قد أُلغيا هي مزاعم غير صحيحة".

وكانت الفتاتان اللتان لجأتا إلى جورجيا ورفضتا العودة إلى السعودية قد زعمتا في مقطع فيديو مصور أن السلطات السعودية أبطلت جوازي سفرهما وليست لديهما وسيلة للسفر خارج جورجيا، وقالتا:"نريد حمايتكم، نريد دولة ترحب بنا وتحمي حقوقنا".

وتدعي الفتاتان الشقيقتان أنهما في خطر كبير، وكتبتا: "اضطررنا إلى إظهار وجوهنا، فإذا حدث شيء لنا، فإن الناس سيتذكروننا، وإذا لم يساعدنا ذلك، فقد يساعد ذلك فتيات سعوديات أخريات في المستقبل".

وأعربت الشقيقتان السعوديتان الهاربتان إلى جورجيا، مها ووفاء السبيعي عن رغبتهما في التوجه إلى بلد ثالث بأسرع ما يمكن، خوفا على سلامتهما.

وترغب الشقيقتان بالتوجه إلى بلد لا يمكن للسعوديين دخوله من دون تأشيرة. وهما تخشيان الانتقام من قبل عائلتهما التي كانت تسيء معاملتهما، على حد تعبيرهما.

وقالت وفاء: "نحن لا نستطيع أن نعيش حياة طبيعية هنا"، وأعربت عن مخاوفها من وصول أي من أفراد عائلتها إلى جورجيا.

يذكر أن الشقيقتين هربتا من عائلتهما في السعودية إلى تركيا مطلع الشهر الجاري، ثم انتقلتا إلى جورجيا. وكانتا تعتزمان التوجه إلى أمستردام، لكن السلطات الجورجية منعتهما من القيام بذلك، إذ أثارت تنقلاتهما شبهات لديها.

المصدر: واس+RT