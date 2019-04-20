تداول نشطاء أنباء عن هجوم نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي على موقعين تابعين للجيش السوري والقوى الرديفة في منطقة الكوم شمال مدينة تدمر ومنطقة السخنة ببادية حمص وسط سوريا.

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وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" الذي مقره لندن، اليوم السبت، إن هجمات شنها تنظيم "داعش" على مواقع تابعة للجيش السوري والقوى الرديفة على مدار اليومين الماضيين أودت بحياة 35 جنديا.

وأوضح المرصد أن الهجوم نفذه "داعش" على موقع تابع للجيش في منطقة الكوم إلى الشمال من مدينة تدمر الصحراوية الأثرية أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف الجيش، بالتزامن مع هجوم شنه التنظيم على موقع آخر للجيش في منطقة السخنة بين تدمر ودير الزور.

وذكر المرصد، أن الهجمات تمثل أكبر عملية للتنظيم منذ خسارته الباغوز، وشملت عددا من المواقع للجيش وسط البلاد.

وعلى الرغم من أن التنظيم الإرهابي خسر آخر جيب له في سوريا بمنطقة الباغوز القريبة من الحدود العراقية الشهر الماضي، إلا أن عناصره ما زالوا يتحصنون في الصحراء بتدمر وسط سوريا.

المصدر: رويترز