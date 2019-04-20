نظم أئمة الأوقاف في مدينة الإسماعيلية اليوم السبت مسيرة، دعوا فيها إلى ضرورة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كما وصفوا مقاطعي الاستفتاء بالخونة.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مسيرة تجوب شوارع الإسماعيلية تدعو إلى الخروج للمشاركة في الاستفتاء.

وافتتحت صناديق الاقتراع أبوابها اليوم أمام المصريين للإدلاء بأصواتهم للاستفتاء على تعديلات دستورية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة لولايتين متتاليتين حتى عام 2030.

المصدر: RT