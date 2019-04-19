إسرائيل تلغي مسابقة كروية في القدس تنتصر للأسرى الفلسطينيين

أمر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد إردان، بإلغاء مسابقة لكرة القدم في ضواحي مدينة القدس كان من المقرر أن تقام نصرة للأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية.

وقال إردان اليوم الجمعة، تعليقا على خطة إقامة المسابقة الكروية بتمويل من السلطة الفلسطينية: "لن أسمح بإقامة هذه الفعالية التي تمجد الإرهابيين وتنتهك سيادة إسرائيل بكونها منظَّمة في عاصمتنا القدس".

ووقع الوزير أمرا يقضي بإلغاء المسابقة التي كان من المقرر أن تنظم في قرية بيت صفافا الواقعة في ضواحي القدس، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني.

وسبق أن أمر إردان بإغلاق المؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية وألغى في الأشهر القليلة الماضية سلسلة فعاليات فلسطينية في المدينة.

المصدر: جيروزاليم بوست