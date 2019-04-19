علاء مبارك ينشر فيديو بشأن معلومات عن هروب والده خارج مصر

نشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، فيديو بشأن معلومات متناقضة للبرلماني المصري مصطفى بكري، حول محاولات الرئيس الأسبق الهروب من مصر.

وفي الفيديو الذي نشره علاء مبارك، على موقع تويتر يظهر بكري في مقابلة تلفزيونية بعد تنحي مبارك يؤكد فيها أنه تقدم ببلاغ للنائب العام موثق بأرقام حسابات سرية لمبارك، وهو الأمر الذي تحرك بسببه النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود ومنعه من الهروب وتم إنزاله وأسرته من الطائرة بشرم الشيخ قبل هروبه.

احترنا معاك🤔مرة تقول ان بعد البلاغ الى قدمته للنائب العام تم إنزال الرئيس مبارك و الاسرة من الطائرة فى مطار شرم الشيخ ومنع الهروب !ولما سألك يعنى كان فعلاً فى محاولات لمبارك انه يهرب؟ اجبت طبعاً! وبعدين نفيت قصة الهروب الوهمي ان النيابة امرت بانزالنا من الطائرة! واخرتها معاك ! pic.twitter.com/5303wMeZ72 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) 19 апреля 2019 г.

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وبعد ذلك ظهر بكري في لقاء آخر مع الإعلامي محمد الباز، يؤكد فيه أن مبارك كان بإمكانه الهروب أو الخروج من مصر بعد أن أخبره المشير طنطاوي أن هناك طائرة جاهزة له ولنشا بحريا للسفر لتبوك ولكنه رفض الخروج من مصر.

وكتب علاء مبارك على الفيديو: احترنا معاك مرة تقول إن بعد البلاغ الذي قدمته للنائب العام تم إنزال الرئيس مبارك والأسرة من الطائرة في مطار شرم الشيخ ومنعهم من الهروب! ولما سألك يعني كان فعلا في محاولات لمبارك أنه يهرب؟ أجبت طبعا! وبعدين نفيت قصة الهروب الوهمي بأن النيابة أمرت بإنزالنا من الطائرة! وآخرتها معاك ؟!".

المصدر: تويتر