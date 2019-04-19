 
مباشر

علاء مبارك ينشر فيديو بشأن معلومات عن هروب والده خارج مصر

أخبار العالم العربي

علاء مبارك ينشر فيديو بشأن معلومات عن هروب والده خارج مصر
Reuters
علاء مبارك ووالده
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lqpx

نشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، فيديو بشأن معلومات متناقضة للبرلماني المصري مصطفى بكري، حول محاولات الرئيس الأسبق الهروب من مصر.

وفي الفيديو الذي نشره علاء مبارك، على موقع تويتر يظهر بكري في مقابلة تلفزيونية بعد تنحي مبارك يؤكد فيها أنه تقدم ببلاغ للنائب العام موثق بأرقام حسابات سرية لمبارك، وهو الأمر الذي تحرك بسببه النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود ومنعه من الهروب وتم إنزاله وأسرته من الطائرة بشرم الشيخ قبل هروبه.

إقرأ المزيد
برلماني مصري: مبارك طلب من عمر سليمان إذاعة بيان تخليه عن الحكم بعد سفر عائلته إلى شرم الشيخ
برلماني مصري: مبارك طلب من عمر سليمان إذاعة بيان تخليه عن الحكم بعد سفر عائلته إلى شرم الشيخ

وبعد ذلك ظهر بكري في لقاء آخر مع الإعلامي محمد الباز، يؤكد فيه أن مبارك كان بإمكانه الهروب أو الخروج من مصر بعد أن أخبره المشير طنطاوي أن هناك طائرة جاهزة له ولنشا بحريا للسفر لتبوك ولكنه رفض الخروج من مصر.

وكتب علاء  مبارك على الفيديو: احترنا معاك مرة تقول إن بعد البلاغ الذي قدمته للنائب العام تم إنزال الرئيس مبارك والأسرة من الطائرة في مطار شرم الشيخ ومنعهم من الهروب! ولما سألك يعني كان فعلا في محاولات لمبارك أنه يهرب؟ أجبت طبعا! وبعدين نفيت قصة الهروب الوهمي بأن النيابة أمرت بإنزالنا من الطائرة! وآخرتها معاك ؟!".

 المصدر: تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مناظرة بين زيلينسكي وبوروشينكو