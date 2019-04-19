سفارة الرياض في واشنطن تدعو ناشطة حقوقية سعودية لزيارتها ولقاء ريما بنت بندر

وجهت سفارة الرياض في الولايات المتحدة دعوة إلى الناشطة السعودية المعارضة منال الشريف التي تقوم حاليا بجولة في الولايات المتحدة لزيارتها ولقاء السفيرة الجديدة الأميرة ريما بنت بندر.

وذكر المتحدث باسم السفارة فهد الناظر على حسابه في "تويتر" أن السفارة تلاحظ جولة الشريف وترحب بفرصة لقائها مع الأميرة ريما عقب توليها منصبها الجديد.

The Embassy of Saudi Arabia in Washington notes the US tour of Ms. Manal Al-Sharif and welcomes the opportunity for her to meet the new ambassador, HRH Princess Reema bint Bandar, once she takes her post. — Fahad Nazer فهد ناظر (@KSAEmbassySpox) ١٧ أبريل ٢٠١٩

وأصبحت الأميرة ريما أول امرأة تولت منصب سفير برتبة وزير في تاريخ المملكة وأدت مؤخرا القسم أمام الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتأتي هذه الدعوة وسط حملة أطلقتها الناشطة الشريف في أبريل الجاري لتوعية الأمريكيين بوضع حقوق الإنسان في السعودية، وذلك عبر قيادة سيارة من سان فرانسيسكو غرب الولايات المتحدة إلى العاصمة واشنطن شرقها للتظاهر أمام سفارة المملكة بالتزامن مع عيد ميلادها الأربعين.

المصدر: وكالات