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سفارة الرياض في واشنطن تدعو ناشطة حقوقية سعودية لزيارتها ولقاء ريما بنت بندر

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سفارة الرياض في واشنطن تدعو ناشطة حقوقية سعودية لزيارتها ولقاء ريما بنت بندر
Reuters Faisal Al Nasser
ريما بنت بندر بن سلطان
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وجهت سفارة الرياض في الولايات المتحدة دعوة إلى الناشطة السعودية المعارضة منال الشريف التي تقوم حاليا بجولة في الولايات المتحدة لزيارتها ولقاء السفيرة الجديدة الأميرة ريما بنت بندر.

وذكر المتحدث باسم السفارة فهد الناظر على حسابه في "تويتر" أن السفارة تلاحظ جولة الشريف وترحب بفرصة لقائها مع الأميرة ريما عقب توليها منصبها الجديد.

وأصبحت الأميرة ريما أول امرأة تولت منصب سفير برتبة وزير في تاريخ المملكة وأدت مؤخرا القسم أمام الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتأتي هذه الدعوة وسط حملة أطلقتها الناشطة الشريف في أبريل الجاري لتوعية الأمريكيين بوضع حقوق الإنسان في السعودية، وذلك عبر قيادة سيارة من سان فرانسيسكو غرب الولايات المتحدة إلى العاصمة واشنطن شرقها للتظاهر أمام سفارة المملكة بالتزامن مع عيد ميلادها الأربعين.

المصدر: وكالات

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