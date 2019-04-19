مناظرة بين زيلينسكي وبوروشينكو.. قبل يومين من حسم انتخابات الرئاسة في أوكرانيا

بدأ مواطنون أوكرانيون يتوافدون، عصر اليوم الجمعة، إلى ملعب "أولمبيسكي" الرياضي في العاصمة كييف لحضور المناظرة بين المرشحين لرئاسة البلاد، بيترو بوروشينكو وفلاديمير زيلينسكي.

واتفق الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو، مع منافسه، على تنظيم المناظرة اليوم الجمعة، قبل يومين من عقد الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية، بعد أن رفض زيلينسكي، الفائز بالجولة الأولى، حضور ملعب "أولمبيسكي"، يوم 14 أبريل، وذلك بسبب إخفاق المتنافسين في تنسيق موعد اللقاء، وفقا للرواية الرسمية للحدث.

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وجرى تحديد يوم 21 أبريل موعدا للجولة الثانية من الانتخابات لعدم تمكن أي من المرشحين من حشد أكثر من 50% من الأصوات المطلوبة للفوز في الجولة الأولى، 31 مارس.

وبينت نتائج الاستطلاع الأول للرأي والذي نظمته مجموعة "رايتينغ" للدراسات الاجتماعية قبل الجولة الثانية، أن زيلينسكي، وهو فنان كوميدي بلا تجربة سياسية، قد يحصل على 61% من أصوات الناخبين، مقابل 24% لدى بوروشينكو. فيما تدل نتائج الاستطلاع الثاني الذي أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع بعد أسبوع من نشر الاستطلاع الأول، على أن حوالي 72,2% من مواطني أوكرانيا مستعدون لدعم زيلينسكي، فيما قرر نحو 25% من الأوكرانيين دعم الرئيس الحالي.

المصدر: نوفوستي