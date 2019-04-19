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البرادعي مشيدا بتبرعات إعادة بناء كنيسة نوتردام: أمر محزن أن لا نرى الروح ذاتها في منطقتنا

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البرادعي مشيدا بتبرعات إعادة بناء كنيسة نوتردام: أمر محزن أن لا نرى الروح ذاتها في منطقتنا
Reuters
سلمى حايك وزوجها
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علق، محمد البرادعي، مستشار الرئيس المصري السابق، على تعهد زوج الممثلة، سلمى حايك، بتقديم 90 مليون جنيه استرليني للمساعدة في ترميم كاتدرائية نوتردام بعد أن دمرها الحريق الكارثي.

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وقال البرادعي في تدوينه له على موقع "تويتر": " تبرعات بمئات الملايين لإعادة بناء كنيسة نوتردام، أمر محزن أننا لا نرى نفس الروح بالنسبة للتراث الحضاري في منطقتنا وغيرها، التراث الإنساني واحد لا يتجزأ. شيء أكثر حزنا بكثير كذلك أننا لا نرى نفس الروح  بالنسبة لمساعدة ضحايا النكبات الإنسانية من حروب وكوارث".

وكانت الأنباء قد أفادت بأن عائلة الملياردير الفرنسي، فرانسوا هنري بينولت، تبرعت بمبلغ 100 مليون يورو لإعادة بناء الكاتدرائية التاريخية، التي احترقت، يوم الاثنين 15 أبريل الجاري، في قلب العاصمة الفرنسية، باريس.

المصدر: تويتر

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