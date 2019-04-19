أردوغان يستقبل رئيس مجلس الدولة لحكومة الوفاق الليبية

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، محادثات مع رئيس مجلس الدولة الأعلى التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية، خالد المشري.

ولم تذكر الرئاسة التركية أي تفاصيل حول مضمون اللقاء، مكتفية بالإشارة إلى أنه جرى في قصر بيلاربي باسطنبول، لكن هذه المحادثات تأتي بالتزامن مع استمرار التصعيد في ليبيا على خلفية إطلاق "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر، يوم 4 أبريل الحالي، حملة عسكرية للسيطرة على عاصمة البلاد طرابلس التي تتخذ منها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا مقرا لها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل للبلاد، معمر القذافي، عام 2011، ويتنازع على السلطة حاليا طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بقيادة فايز السراج، الذي يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، والثاني الحكومة الموازية العاملة في شرق ليبيا والتي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر.

ويقول حفتر إن عملية قواته تهدف إلى "تحرير" طرابلس من "قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة"، بينما أوعز السراج بالتعامل بقوة لصد زحف قوات "الجيش الوطني".

وسبق أن أعلنت السلطات التركية مرارا رفضها لزحف قوات حفتر على طرابلس، مؤكدة دعمها لحكومة الوفاق الوطني، بينما اتهم "الجيش الوطني الليبي" كلا من تركيا وحليفتها قطر بتأييد الإرهاب في ليبيا والتدخل في شؤونها.

المصدر: RT