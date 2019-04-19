السعودية توافق على زيادة أعداد حجاج العراق إلى 50 ألفا

أعلنت بغداد، اليوم الجمعة، أن الرياض وافقت على زيادة عدد الحجاج العراقيين إلى 50 ألف حاج وحاجة للعام 2019.

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جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الذي اختتم زيارته إلى السعودية مساء الخميس.

وقال البيان، "وافقت السعودية على زيادة عدد الحجاج العراقيين إلى خمسين ألف حاج وحاجة، وبين رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي أن العراقيين لم يأخذوا حصتهم من الحج إلى بيت الله الحرام خلال العقود الماضية بسبب الحروب والظروف الصعبة التي مر بها العراق".

ودعا عبد المهدي المسؤولين السعوديين إلى زيادة حصة العراق لتعويضه عن عدم استيفاء حصته لعقود طويلة.

هذا واختتم رئيس مجلس الوزراء العراقي والوفد الكبير المرافق له زيارة وصفت بالناجحة إلى السعودية تمخضت عن توقيع ثلاث عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين الشقيقين في مجالات مختلفة.

المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء