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اللحظات الأولى لانحراف القطار في كفر الشيخ شمال مصر

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اللحظات الأولى لانحراف القطار في كفر الشيخ شمال مصر
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نشرت وسائل إعلام محلية مصرية ومواقع التواصل الاجتماعي، الصور الأولى ومقطع فيديو لانحراف القطار المتجه من مدينة كفر الشيخ لمدينة بيلا أقصى شمال مصر، عن مساره يوم الخميس.

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وأظهرت الصور حالة الهلع بين الركاب، في مكان الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن القطار القادم من مدينة كفر الشيخ والمتجه لمدينة بيلا على بعد 2 كيلو من مدينة كفر الشيخ ، انحرف بالقرب من مزلقان أبو تمادة  بكفر الشيخ، مما أدى إلى خروج عربتين.

وأسفر الحادث عن إصابة 30 شخصا تراوحت إصاباتهم بين خفيفة ومتوسطة، وتم نقل المصابين إلى لمستشفى العام ومستشفى العبور بمدينة كفر الشيخ.

المصدر: وكالات 

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