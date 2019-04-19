بعثة الدعم الأممية بليبيا تنفي ما نسب لرئيسها وتتوعد الفاعلين!

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل قاطع ما وصفته بالكلام المنسوب لرئيسها غسان سلامة في جلسة مجلس الأمن المغلقة أمس، وتوعدت بملاحقة ناشري الإشاعات ومختلقي التصريحات قانونيا.

ولم تفصح البعثة الأممية عن التصريح المختلق المقصود، إلا أن حسابات في موقع التواصل الاجتماعي نشرت كلاما، نُسب إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في إحاطته لمجلس الأمن أمس، جاء فيه أن "حفتر يتجول بحرية في غرب ليبيا بينما السراج تحرسه الميليشيات، وأن الوضع الحالي سيعزز سطوة المسلحين في العاصمة".

المصدر:RT