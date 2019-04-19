دعا وزير السياحة السوري، محمد رامي رضوان مرتيني، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتعاون النشيط من أجل إعادة إعمار بلاده.

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وقال مرتيني للصحفيين: "نقوم اليوم بوضع قائمة الأماكن القديمة (الأثرية) للتعاون مع المنظمات الدولية. ويتواجد ممثلو اليونيسكو اليوم في سوريا بشكل عام وحلب بشكل خاص".

كما عبر عن شكره لروسيا والمنظمات الأممية للمساعدة التي تقدمها في مجال إعادة إعمار سوريا.

وأضاف: "ندعو كل الراغبين العمل في إطار منظمة اليونيسكو. وتنضم إلى العملية أيضا منظمات غير حكومية مثل حركات المتطوعين من أوروبا الغربية. وبفضل المساعدة والتعاون مع الأصدقاء نأمل بتوسيع التعاون مع كل الأطراف المعنية لتحقيق عملية إعادة الإعمار الشاملة".

وأشار الوزير إلى أن سوريا تحتاج اليوم إلى خبرة دولية، "لأن كل الأحياء والمباني والآثار القديمة لا تعد تراثا سوريا فحسب، بل وتراثا عالميا. ولذلك نحتاج إلى جهود المجتمع الدولي كله".

وأفاد مرتيني سابقا بأن المجال السياحي في سوريا فقد نحو 50 مليار دولار بسبب النزاع العسكري، فيما توقف في البلاد عمل نحو 1.5 ألف موقع سياحي.

المصدر: نوفوستي