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اتحاد عمال الجزائريين يكذب خبر استقالة الأمين العام

أخبار العالم العربي

اتحاد عمال الجزائريين يكذب خبر استقالة الأمين العام
Reuters / Ramzi Boudina
متظاهرون في العاصمة الجزائرية
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كذبت الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين يوم الخميس خبر استقالة الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد من رئاسة الاتحاد.

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وأصدرت الأمانة العامة بيانا كذبت فيه ما نشرته وسائل إعلام جزائرية حول استقالة الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد من رئاسة الاتحاد.

وصرح سيدي السعيد بأنه قرر عدم الترشح مجددا لرئاسة الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

هذا وستجتمع لجنة تحضير المؤتمر الـ13 للاتحاد، يوم الأحد 21 أبريل للفصل في تاريخ انعقاد المؤتمر.

اتحاد عمال الجزائريين يكذب خبر استقالة الأمين العام

المصدر: موقع "النهار أونلاين" الجزائري

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