صورة فضائية تكشف عن مفاعلات الضبعة النووية في مصر

ظهرت صورة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تكشف عن الملامح الأولية لمفاعلات الضبعة النووية في مصر، والتي تقوم روسيا بإنشائها وهي مفاعلات من الجيل الثالث.

إقرأ المزيد

وتظهر في الصورة المرحلة الأولى من المحطة النووية، والتي ستشمل 4 مفاعلات بسعة 1200 ميغاواط لكل مفاعل، أي أن السعة الإجمالية ستكون 4800 ميغاواط، حيث تقع المفاعلات بالقرب من البحر المتوسط بمنطقة الضبعة.

وفي ذات السياق، كشف أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، عن حصول مشروع الضبعة النووي على جائزة "روس آتوم"، كأحد أفضل ثلاثة مشروعات نووية من حيث الانطلاقة.

وقال حمزة في تصريحات تلفزيونية: "هذه الجائزة تؤكد الدعم الحقيقي من القيادة السياسية المصرية للمشروعات الكبرى، واهتمام مصر باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، والالتزام بأعلى درجات الأمان في المشروع".

وأضاف حمزة "يتم تدريب الكوادر المصرية، من خلال مدرسة الضبعة النووية الفنية"، متوقعا أن تكون مصر مركزا هاما لتداول الخبرات في هذا المجال في محيطها العربي والإقليمي.

وأوضح حمزة أن المشروع يتكون من أربعة مفاعلات نووية، مشيرا إلى أن أول مفاعل سيدخل الخدمة في عام 2026، وباقي المفاعلات ستدخل تباعا حتى 2028.

ومن المخطط أن تكون محطة الضبعة النووية أول محطة طاقة نووية في مصر، ستقع في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح والتي تبعد حوالي 130 كم شمال غرب القاهرة. وستحتوي على 4 مفاعلات.

ووقعت روسيا ومصر على عقد إنشاء المفاعلات النووية في 19 نوفمبر 2015، وفي 2017 تم توقيع العقود الأولية لبناء 4 وحدات بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تبلغ تكلفة المشروع 28.75 مليار دولار، ستمول روسيا 85% من المشروع في صورة قرض حكومي بينما ستتكفل مصر بتمويل 15% منه، وينص الاتفاق على أن القرض يستخدم على مدار ثلاثة عشر عاما، يبدأ سداد الفوائد على القرض فورا مع استلام أول دفعة من القرض ويبلغ سعر الفائدة 3% سنويا.

المصدر: RT + وكالات