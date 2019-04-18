العراق يتوصل إلى اتفاق تعاون أمني واستخباراتي مع السعودية

أعلن وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق مع السعودية، التي يقوم بزيارتها، حول التعاون في مجالي الأمن والاستخبارات.

وقال الحكيم، في حديث مع قناة "العربية"، إن العلاقات بين بغداد والرياض ستشهد في وقت قريب تعاونا "أمنيا واستخباراتيا".

وأكد الحكيم، حسب القناة السعودية، على أنه سيتم العمل بشكل سريع وفق مذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين، مضيفا أنها أصبحت بمثابة تعهد بين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي.

كما كشف الحكيم أنه تم، خلال زيارة الوفد العراقي الرفيع للرياض، مناقشة موضوع تأشيرات سمات الدخول، والجوازات بأنواعها خلال محادثات الجانبين السعودي والعراقي.

وفي وقت سابق من اليوم أجرى وزير الخارجية العراقي محادثات مع نظيره السعودي إبراهيم العساف، تطرقت إلى الإسراع في فتح المنافذ الحدودية بين البلدين، والتعاون الثنائي إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية.

وسبق أن التقى الحكيم في مقر إقامته في قصر الملك سعود للضيافة، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير.

وأكدت وكالة "واس" السعودية الرسمية أنه جرى خلال اللقاء بحث "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية".

وجرت هذه المحادثات في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إلى المملكة.

المصدر: العربية + وكالات