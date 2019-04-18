أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن المنطقة الآمنة تشكلت فعليا على حدود سوريا، فيما نفى وجود أي اتصالات لحكومة بلاده مع السلطات في دمشق.

وأشار قالن، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الخميس، إلى أنه يجب الحفاظ على الوضع الحالي في محافظة إدلب السورية، مضيفا: "لقد تشكلت المنطقة الآمنة على الحدود السورية بشكل فعلي".

وشدد قالن على أن زيارة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى أنقرة ليست لإجراء وساطة بين تركيا "والنظام السوري ولا توجد مساع من هذا القبيل".

وأردف المتحدث باسم الرئيس التركي بالقول: "لسنا على اتصال مع النظام السوري".

من جهة أخرى، لفت قالن إلى أن بلاده تبذل "جهودا مكثفة لإنهاء الحرب وتشكيل لجنة لصياغة الدستور وضمان الانتقال السياسي عبر الانتخابات ضمن سلامة ووحدة الأراضي السورية".

واعتبر قالن أن "مسألة سحب الولايات المتحدة قواتها من سوريا يشوبها التخبط"، فيما شدد على وجود "دعم أمريكي متواصل" لتنظيم "وحدات حماية الشعب" الكردية في الأراضي السورية.

المصدر: الأناضول