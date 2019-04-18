الأمم المتحدة والسلطات الجورجية تعلقان على قضية الشقيقتين السعوديتين الهاربتين

سببت قضية الشقيقتين السعوديتين، مها ووفاء السبيعي، اللتين هربتا إلى جورجيا حيث طلبتا حماية دولية، ضجة إعلامية واسعة وأثارت رد فعل من الأمم المتحدة التي أعلنت متابعتها للقضية بدقة.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بيان نشرته الأربعاء على حساب مكتبها بجورجيا في موقع "فيسبوك" إنها "لا تعلق على الملفات المنفردة لأسباب تتعلق بالحفاظ على السرية وحماية البيانات الشخصية"، لكنها أضافت: "إننا نتابع عن كثب قضية الشقيقتين من المملكة العربية السعودية الموجودتين حاليا في جورجيا".

وأشارت المفوضية الأممية إلى أن "جورجيا تعتبر من أطراف الاتفاق الخاص بوضع اللاجئين والمبرم عام 1951، وأي شخص يطلب حماية دولية في جورجيا يحق له التمتع بعملية عادلة وفعالة لتقديم اللجوء منفذة من قبل الحكومة".

ولفت المكتب إلى أن "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لديها وجود في جورجيا وتمنح عبر شركائها الاستشارة والتمثيل القانونيين على مدار عملية تقديم اللجوء كلها".

من جانبها، صرحت الناطقة باسم وزارة الداخلية الجورجية، سوفو مدينارادزي، لوكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس، بأن الفتاتين "لم تتواصلا مع السلطات الجورجية حتى الآن".

وأضافت مدينارادزي أنهما "لم تقدما طلب لجوء ولم تطلبا أي نوع من المساعدة".

بدورها، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الجورجية لحماية الشقيقتين السعوديتين من "أي شخص قد يؤذيهما أو يجبرهما على العودة إلى السعودية خارج إرادتهما".

وأطلقت الشقيقتان السعوديتان، مها السبيعي، البالغة من العمر 28 عاما، ووفاء السبيعي، البالغة 25 عاما، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مناشدة للحصول على حماية دولية بعدما هربتا إلى جورجيا قائلتين إنهما مهددتان بالقتل من قبل أفراد عائلتهما في السعودية.

وفي منشور على "تويتر" تحت اسم "جورجيا سيسترز" ("الشقيقتان في جورجيا")، أوضحت السعوديتان أنهما "علقتا" في هذا البلد بعدما ألغت السلطات السعودية صلاحية جوازي سفرهما.

وقالت مها في تسجيل مصور على "تويتر": "نحن في خطر. أرجوكم أنقذونا".

فيما بينت وفاء في فيديو آخر: "هربنا من الاضطهاد الذي تمارسه عائلتنا بحقنا لأن القوانين في السعودية أضعف من أن تحمينا".

وبدأت السعوديتان نشر تغريدات تتحدث عن وضعهما منذ الثلاثاء، ولا يحتاج المواطنون السعوديون إلى تأشيرة لدخول جورجيا.

وفي قضية مشابهة طفت على السطح في مارس الماضي وصلت شقيقتان سعوديتان تبلغان من العمر 20 و18 عاما إلى بلد ثالث بعدما علقتا في هونغ كونغ عقب تمكنهما من الحصول على تأشيرات لأسباب إنسانية استجابة لطلبهما الحصول على ملاذ آمن للفرار من عائلتهما التي قالتا إنها تسيء معاملتهما.

وفي مطلع العام الحالي، سلطت الأضواء على السعودية رهف محمد القنون بعدما فرت من عائلتها وحصلت على حق اللجوء في كندا.

المصدر: RT + فرانس برس