العراق يخصص 1.6 ألف دولار منحة حكومية لكل ناجية إيزيدية

أطلقت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، منحة الناجيات الإيزيديات والبالغة مليوني دينار (1600.6) دولار أمريكي لكل ناجية إيزيدية، فيما أشارت إلى أن الوجبة الأولى شملت 100 ناجية.

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وقال وزير الهجرة نوفل موسى في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بمحافظة أربيل إن "الإيزيدين هم أبناء أصلاء لهذا البلد وساهموا في بناء حضارته على مدى آلاف السنين، وكانوا وما زالوا رمزا للسلام والمحبة والتلاحم مع كافة مكونات الشعب العراقي".

وأضاف أن "الوزارة تعلن مساندتها الكاملة لجميع المطالب المشروعة للإيزيديين في تأمين حقوقهم الدينية والحياتية".

وقبل أيام قدمت رئاسة الجمهورية في العراق مشروع قانون "تعويض الناجيات الإيزيديات" وأرسلته إلى مجلس النواب لمناقشته، وهو قانون يستهدف فئة الناجيات الإيزيديات، اللاتي تحررن من قبضة تنظيم "داعش"، بعد اختطافهن عام 2014.

المصدر: RT