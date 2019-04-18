انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرار رئيس بلدية "بولو"، تانجو أوزجان، عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، قطع المساعدات المقدمة للسوريين القاطنين في تلك المدينة.

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وقال أردوغان في كلمة له خلال مؤتمر "مستقبل العمل: التحديات والفرص" في العاصمة أنقرة، اليوم الخميس: "سنواصل دعم السوريين عبر قناة الحكومة والولايات، بالرغم من اعتزام زعيم أكبر أحزاب المعارضة إرسالهم إلى بلادهم".

وأعلن أوزجان عقب فوزه برئاسة بلدية "بولو" شمالي البلاد، قطع المساعدات التي تقدمها البلدية للمهاجرين السوريين القاطنين هناك، قائلا: "لن أقدم أي مساعدة للسوريين من خزانة البلدية، ولن أمنحهم رخصة فتح محل تجاري لأنني لا أريدهم أن يستقروا في بولو ويبقوا في تركيا. موقفي ثابت في هذا الموضوع".

المصدر: الأناضول