السعودية والعراق يؤكدان على العلاقات التاريخية والدينية بينهما

عقد اليوم الخميس الاجتماع الأول للجنة الشؤون السياسية والأمنية والعسكرية بين السعودية والعراق برئاسة وزيري خارجية البلدين على هامش زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى السعودية.

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وأكد العراق السعودية، في بيان صحفي مشترك الخميس، على العلاقات التاريخية والدينية والاجتماعية وأهمية استثمار الإرث السياسي والتاريخي والديني بين البلدين.

وقال البيان إن الزيارة تأتي في إطار، "الروابط التاريخية المتينة التي تجمع بين السعودية والعراق، وترسيخا للعلاقات وللرغبة المشتركة للدفع بها نحو آفاق أوسع.. كما تأتي الزيارة في سياق استثمار للإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة لتعزيز التعاون القائم بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية".

وعقد الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي جلسة مشاورات تم خلالها بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين.

كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي.

كما التقى عبد المهدي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بما يعزز وحدة الصف العربي والعمل العربي المشترك.

المصدر: وكالات