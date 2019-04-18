مشهد لا تصدقه العين.. رقعة من صحارى السعودي تتحول إلى مستنقعات والبرد يتسبب في نفوق قطيع من الأغنام!

نشرت وسائل إعلام سعودية مشاهد محزنة لنفوق قطيع من الأغنام بمنطقة القصيم، حيث غطى البياض مساحات شاسعة من الصحارى بسبب نزول "البرد" بكميات كبيرة.

ولفتت صحيفة "عكاظ " في تقرير بهذا الشأن إلى أن سقوط "البرد" الكثيف في المنطقة صاحبته رياح قوية، ما تسبب في نفوق قطيع من الأغنام، فيما أظهرت الصور ومقطعا فيديو حجم هذه الظاهرة الطبيعية وتبعاتها القاسية على المواشي.

ونقلت الصحيفة السعودية عن شخص من أهالي المنطقة قوله: "أثناء تنزهي ومتابعتي للأمطار بالقرب من بلدة المصك التابعة لمركز الدليمية في الجزء الغربي لمنطقة القصيم، فوجئت بتحول الصحارى إلى بياض ناصع كالثلج على مسافات شاسعة".

وتابع الشاهد في وصف ما رآه قائلا: "تسببت كثافة البرد والرياح القوية المصاحبة له في نفوق قطيع من الأغنام، حيث وجدت بعضا منها قد فارق الحياة، بينما تعرضت أعداد أخرى لإعياء وتعب جراء نزول البرد".

المصدر: عكاظ