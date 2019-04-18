بالفيديو..فنان سوداني يلهب حماس المعتصمين أمام القيادة العامة بأغانيه الوطنية والثورية

ألهب الفنان السوداني المعارض، أبو عركي البخيت، ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة، ورفع حماسة المعتصمين بصورة غير مسبوقة، عندما صدح بباقة أغنيات وطنية وثورية أمامهم.

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وبدأ الحفل الذي شهده آلاف المعتصمين، مساء الأربعاء، بترديد النشيد الوطني السوداني، ما كان سببا في حفز همة الحضور.

وقابل المعتصمون حفل البخيت بارتياح شديد، وذلك لمواقفه الوطنية والنضالية المعروفة ضد نظام البشير المخلوع، حيث كان أبو عركي يرفض الغناء في الوسائل الإعلامية الحكومية، كما كان يرفض الحديث أو إجراء حوارات مع الصحف والمنصات الإعلامية الحكومية طوال سنوات حكم عمر البشير.

وفي الأثناء، أكد رئيس تحرير صحيفة "التيار" السودانية، عثمان ميرغني، نقل الرئيس السابق عمر البشير إلى سجن كوبر.

وأضاف ميرغني، أن "البشير ومعه عدد كبير من قيادات الصف الأول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، أبرزهم الدكتور عبد الرحمن الخضر رئيس القطاع السياسي للحزب، والفريق أول عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق، تم ترحيلهم إلى هذا السجن".

وذكر الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق الركن شمس الدين كباشي، أن "الاعتقالات جارية لرموز النظام المخلوع والذين تدير حولهم شبهات الفساد، كما أكد أنه تم اعتقال شقيقي رأس النظام الفاسد، عبد الله والعباس".

ونقلت صحيفة الراكوبة السودانية عن مصادر مطلعة قولها، إن 11 ضابطا برتبة فريق تمت إحالتهم إلى التقاعد من جهاز الأمن والمخابرات، في مقدمتهم دخري الزمان عمر، احمد مهتار، جلال الشيخ، كما صدر توجيه بالحاق وحدة العمليات التابعة للجهاز بالقوات المسلحة كأول خطوة في طريق إعادة هيكلة الجهاز.

المصدر: صحيفة الراكوبة