منظمة الصحة العالمية: عدد ضحايا معارك طرابلس يتجاوز 200 شخص

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، بأن 205 أشخاص، من بينهم 18 مدينا، قتلوا وأصيب 913 شخصا بجروح جراء المعارك المستمرة منذ أسبوعين قرب العاصمة الليبية طرابلس.

وتعرضت منطقة مكتظة بالسكان في العاصمة طرابلس للقصف بالقذائف مساء الثلاثاء الماضي.

وتدور معارك عنيفة منذ الـ4 من أبريل في ضواحي طرابلس بين قوات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، و"الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير حفتر الساعي للسيطرة على العاصمة مقر حكومة الوفاق.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، فايز السراج، المحكمة الجنائية الدولية إلى ملاحقة المشير خليفة حفتر بتهم ارتكاب جرائم ضد المدنيين وضد الإنسانية.

المصدر: رويترز