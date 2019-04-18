جوبا تعلن تأييدها للمجلس العسكري الانتقالي في السودان

بعث رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، الأربعاء، وفدا إلى الخرطوم لإبلاغ المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلم مقاليد السلطة تأييد حكومة جنوب السودان لخطواته.

إقرأ المزيد

وتسلم رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رسالة خطية من الرئيس سلفا كير أوصلها مستشاره للشؤون الأمنية توت قلواك.

وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن البرهان قدم للوفد شرحا حول تطورات الأوضاع في البلاد.

وأكد رئيس المجلس العسكري أن السلطة ستنقل للشعب في أقرب وقت ممكن.

واعتبر البرهان أن العلاقات متجذرة بين الخرطوم وجوبا وأشار إلى أهمية تطويرها في كافة المجالات بين البلدين، مع استمرار التعاون الأمني.

وأوضح وزير رئاسة الجمهورية بجنوب السودان، عضو الوفد، مييك أيي دينق، في تصريحات صحفية أن الوفد أبلغ رئيس المجلس العسكري بشأن جهود الرئيس سلفا كير الرامية لإجراء عدد من الاتصالات بالقادة الأفارقة بغية إعادة النظر في المهلة الممنوحة للسودان من قبل الاتحاد الإفريقي لتسليم السلطة إلى حكومة سودانية مدنية.

وأكد دينق أن السودان يظل الضامن لاتفاقية السلام في جنوب السودان، مشيرا إلى الجهود التي تقوم بها دولة الجنوب بشأن التفاوض مع الشمال.

وكان الاتحاد الإفريقي شجب يوم الاثنين الماضي استيلاء الجيش السوداني على السلطة وهدد بتعليق عضوية السودان ما لم يسلّم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لإدارة مدنية خلال 15 يوما.

المصدر: سودان تريبون