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فرنسا تنفي استخدام أسلحتها ضد مدنيين في اليمن

أخبار العالم العربي

فرنسا تنفي استخدام أسلحتها ضد مدنيين في اليمن
Reuters
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قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي لإذاعة "كلاسيك" اليوم الخميس، إن الأسلحة الفرنسية لا تستخدم ضد المدنيين في اليمن.

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مذكرة استخبارية تؤكد استخدام أسلحة فرنسية في النزاع اليمني

وأضافت بارلي: "على حد علمي، لا تستخدم الأسلحة الفرنسية في أي هجوم في الحرب باليمن .. ليس لدي أي أدلة تدفعني للاعتقاد بأن الأسلحة الفرنسية مسؤولة عن سقوط ضحايا مدنيين في اليمن".

وتأتي تصريحات الوزيرة بعد أن ذكر موقع التحقيقات الاستقصائي "ديسكلوز" هذا الأسبوع، أن أسلحة فرنسية، بينها دبابات وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر بيعت إلى السعودية والإمارات، تستخدم ضد المدنيين في حرب اليمن.

المصدر: رويترز

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