رئيس الوزراء التونسي يعلن خارطة طريق الحكومة لـ 6 أشهر

كشف رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد عن خارطة الطريق التي ستنتهجها الحكومة التونسية خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال الشاهد في كلمة بثها التلفزيون الحكومي التونسي، مساء الأربعاء، إن خارطة الطريق تتضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تزامنا مع شهر رمضان من خلال الضرب على أيادي المحتكرين والأطراف التي تستغل الشهر الكريم لرفع الأسعار.

وأضاف أن الحكومة أطلقت حملات لمراقبة مسالك التوزيع والمخازن، مشيرا إلى أن الأولوية في الفترة القادمة هي ضمان تزويد السوق لكي تستقر الأسعار.

وأكد أن الخارطة تتضمن العمل لإنجاح الامتحانات الوطنية والإعداد الجيد للسنة الدراسية المقبلة، وتوفير الظروف لنجاح الموسم السياحي الذي تبشر كل المؤشرات بأنه سيكون موسما استثنائيا.

وستعمل الحكومة كذلك لتوفير الظروف الطيبة لعودة التونسيين من الخارج.

وأشار الشاهد إلى أن كل ذلك يحتاج إلى توفر الأمن، لافتا في هذا الخصوص إلى أن الوضع الأمني تحسن، ورفعت عدة الدول حظر السفر الذي كانت قد وضعته على الوجهة التونسية.

وأضاف أن الأشهر الستة المقبلة ستطلق فيها عدة مشاريع كبرى على غرار الطريق تونس - سيدي بوزيد للسيارات، وميناء المياه العميقة بالنفيضة.

وأكد أن الحكومة ستعمل لتعزيز المنظومة الاجتماعية، مشيرا إلى وضع منظومة الآمان الاجتماعي التي ستشمل 950 ألف عائلة، إضافة إلى إطلاق ''برنامج احميني'' للمرأة العاملة في مجال الفلاحة.

وكشف عن إطلاق حوارين آخرين حول قطاعي الفلاحة والنقل بعد الحوار في قطاع الصحة والذي تم خلاله اتخاذ 26 قرارا دخلت حيز التنفيذ.

المصدر: موزاييك أف أم