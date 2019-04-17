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مندوب إسرائيل: لن نضم أراضي في الضفة الغربية قبل إعلان "صفقة القرن"

أخبار العالم العربي

مندوب إسرائيل: لن نضم أراضي في الضفة الغربية قبل إعلان
AFP
داني دانون
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أعلن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لن يخلف وعده بضم مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة قبل إعلان واشنطن خطتها المرتقبة للسلام.

وقال دانون للصحفيين بشأن وعد نتنياهو الانتخابي: "لا أظن أننا سنقوم بأي خطوة قبل نشر الخطة.. سننتظر ونرى الخطة. سننخرط في هذا المسار وسنرى إلى أين يقودنا".

وأشار إلى أن الخطة ستنشر "في القريب العاجل"، في فترة تمتد على الأرجح بين مايو إثر تسلم الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهامها، ونوفمبر مع بدء موسم الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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ولفت السفير الإسرائيلي إلى أن مصير الاقتراحات لن يتوقف على الرد الفلسطيني فحسب بل أيضا على موقف بلدان عربية أساسية في المنطقة بينها مصر والأردن.

وقال دانون: "خلال السنوات الإحدى والسبعين الماضية دأب الفلسطينيون على قول (لا). هم يختارون الجواب بـ(لا) طوال الوقت ونحن نتوقع ألا يتغير موقفهم، لكني لا أعلم ما سيكون دور شركاء آخرين في المنطقة".

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وأوضح السفير الإسرائيلي أنه يجهل ما إذا كانت الخطة الأمريكية ستطالب بقيام دولة فلسطينية، لكن ذلك يجب ألا يثني الفلسطينيين عن الانخراط في المحادثات بشأن هذه الاقتراحات على قوله.

المصدر: أ ف ب

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