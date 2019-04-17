تجار سودانيون يحذرون من تهريب كميات هائلة من الذهب

حذرت شعبة مصدري وتجار الذهب في السودان، من وجود جهات تشتري كميات كبيرة من الذهب مستغلة حالة البلاد، وتهربها إلى الخارج، وفقا لوسائل إعلام سودانية.

واتهمت الشعبة في بيان جهات بعينها بشراء الذهب من "أموال سرقتها من الشعب"، مؤكدة ضرورة التدخل السريع "لإيقاف هذا العمل بكل الطرق والوسائل تجنبا لضياع ثروة البلد من الذهب".

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وطالبت في البيان، باتخاذ عدد من الخطوات خلال المرحلة المقبلة منها خروج بنك السودان بصورة نهائية من سوق الذهب، وأيضا مغادرة الشركات الأمنية للسوق، مع العمل على "فتح صادرات الذهب للتجار الحقيقيين عبر اتحاد مصدري الذهب فضلا عن تكوين لجنة من اتحاد مصدري الذهب والجهات الحكومية ذات الصلة".

وأكدت الشعبة أنها عانت بسبب ممارسات النظام السابق وتغول البنك المركزي والشركات الحكومية على تجارة الذهب ما فتح أبوابا للفساد وضياع الموارد.

المصدر: وسائل إعلام سودانية