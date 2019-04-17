لقي عدة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بسبب حادث سير مروع، وقع على الطريق الدائري في مصر، صباح الأربعاء، نتيجة تصادم حافلة نقل بثلاث سيارات.

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ووفقا لصحيفة الوطن المصرية، فإن الحادث أدى إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 16، وتوقفت حركة المرور لمدة نصف ساعة، لإزالة آثار الحادث، وعادت حركة المرور لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

ووفقا لأحد شهود العيان، فإن سيارة النقل اصطدمت بثلاث سيارات إحداها قاطرة، والثانية "ربع نقل" والثالثة سيارة ملاكي، وكان على بعد 200 متر من مكان الحادث حافلة نقل عام اصطدمت بها السيارة المقطورة، فانقلبت لأكثر من مرة.

وانتشرت أشلاء كثيرة متناثرة في المكان بعد الحادث، وعاين شاهد العيان ست جثث على الأقل بالإضافة إلى العديد من المصابين.

المصدر: الوطن