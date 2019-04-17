 
مباشر

طائرة مساعدات إماراتية سعودية تتجه إلى إيران

أخبار العالم العربي

طائرة مساعدات إماراتية سعودية تتجه إلى إيران
rcuae.ae
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lqcn

أعلن الهلال الأحمر الإماراتي أنه سير بالتعاون مع نظيره السعودي طائرة إغاثة لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات في إيران.

وأوضح الهلال الأحمر الإماراتي في بيان أصدره اليوم الأربعاء ونشر على موقعه الإلكتروني، أن الطائرة المسيرة تحمل 95 طنا من المساعدات الإنسانية الضرورية لتخفيف معاناة المتأثرين من السيول في إيران، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بهذا الشأن.

وأعلنت منظمة الهلال الأحمر، في وقت سابق، أن "مليوني إيراني تضرروا من الفيضانات التي أدت إلى مصرع 76 شخصا على الأقل في مختلف أنحاء البلاد منذ مارس الماضي، ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة".

إقرأ المزيد
ارتفاع حصيلة ضحايا سيول إيران إلى 76 شخصا
ارتفاع حصيلة ضحايا سيول إيران إلى 76 شخصا

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا