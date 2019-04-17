وزير خارجية لبنان يغرّد تغريدتين حول تخفيض الرواتب

نفّذ اليوم أساتذة التعليم الرسمي والمتقاعدون والموظفون وأساتذة الجامعة في لبنان إضرابا عاما مع اعتصام في ساحة رياض الصلح، رفضا لتعديل سلسلة الرتب والرواتب والتقديمات الاجتماعية.

وغرّد وزير الخارجية جبران باسيل الذي كان أول من أطلق صيحة "تخفيض الرواتب ليبقى لكل واحد راتب"، وكتب على تويتر:

بموضوع الرواتب انا قلت ما قلته وهذا الامر يتطلب جرأة وشفافية وبعد نظر وهذا الامر قلته سابقا عند اقرار السلسلة ومنذ فترة قلته في بلد اخبرني رئيسه عما جرى في بلاده — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) April 17, 2019

وأتبع باسيل الذي يتزعم حزب "التيار الوطني الحر" هذه التغريدة بأخرى يتراجع فيها جزئيا عن مضمون دعوته لخفض الرواتب في القطاع العام وقال فيها:

بعض الاعلام والسياسيين اجتزأ ما قلته في موضوع رواتب القطاع العام وهو يشمل خمسة امور: حجم الدولة الذي يشكل جزءا يسيرا من الموضوع وخدمة الدين والتهرب الضريبي والجمركي والكهرباء والضرائب التي يمكن ان تسوفى من اصحاب الجيوب الكبيرة — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) April 17, 2019

وفي تغريدة ثالثة كتب:

الكل يتحدث عن اجراءات صعبة لكنها موقتة ولا تشمل ذوي الدخل المحدود وكثيرون كانوا يتنكرون لمكامن الخلل واليوم بدأوا يقرون بها والموضوع يتطلب الاسراع باقرار الموازنة — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) April 17, 2019

المصدر: تويتر