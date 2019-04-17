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وزير خارجية لبنان يغرّد تغريدتين حول تخفيض الرواتب

أخبار العالم العربي

وزير خارجية لبنان يغرّد تغريدتين حول تخفيض الرواتب
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نفّذ اليوم أساتذة التعليم الرسمي والمتقاعدون والموظفون وأساتذة الجامعة في لبنان إضرابا عاما مع اعتصام في ساحة رياض الصلح، رفضا لتعديل سلسلة الرتب والرواتب والتقديمات الاجتماعية.

وغرّد وزير الخارجية جبران باسيل الذي كان أول من أطلق صيحة "تخفيض الرواتب ليبقى لكل واحد راتب"، وكتب على تويتر:

وأتبع باسيل الذي يتزعم حزب "التيار الوطني الحر" هذه التغريدة بأخرى يتراجع فيها جزئيا عن مضمون دعوته لخفض الرواتب في القطاع العام وقال فيها:

وفي تغريدة ثالثة كتب:

المصدر: تويتر

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