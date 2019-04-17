تأجيل النظر في "ضيافة الداخلية" بالكويت بعد اعترافات صادمة

أجّل القضاء الكويتي النظر في قضية "ضيافة الداخلية" ضد الوزير السابق محمد الخالد إلى 11 يونيو المقبل، بعد اعترافات صادمة أدلى بها متهمون في هذه القضية التي تشغل الرأي العام.

وأكد محامي الدولة في الكويت يوسف المحيش عبر حسابه في موقع "إنستغرام" ثبوت تورط وزير الداخلية السابق محمد الخالد في القضية التي عرفت إعلاميا في الكويت بقضية "ضيافة الداخلية".

الأدلة المقدمة في جلسة ٤/١٦ كفيلة بنجاح القضية والتي تأجلت لتاريخ ٦/١١

ومحكمة الوزراء صرحت لي بأستخراج وتقديم تقرير ديوان المحاسبة الخاص

بالتجاوزات المسجلة على بند الضيافة لوزارة الداخلية pic.twitter.com/aJYN6oBHAw — المحامي يوسف المحيش (@lawer5554) April 17, 2019

وقال المحيش أمام محكمة الوزراء خلال الجلسة التي انعقدت للنظر في الاتهامات الموجهة لوزير الداخلية، إن متهمين في القضية، هم الشيخ أحمد الخليفة وعادل الحشاش ووليد الصانع، اعترفوا في النيابة العامة بأنهم صرفوا شيكات بملايين الدنانير بعلم ومعرفة الوزير السابق محمد الخالد.

جلسة اليوم 16/4 قدمت دفاع ومستندات مهمة تؤكد على مسؤولية وزير الداخلية السابق عن مصاريف الضيافة https://t.co/8JGoIG1doH — المحامي يوسف المحيش (@lawer5554) April 16, 2019

ورفضت المحكمة مرارا إخلاء سبيل المتهمين المسجونين بكفالة، كما رفضت طلبات المتهمين رفع منع السفر عنهم، وأمرت بمخاطبة مستشفى الفروانية للوقوف على حالة رجل الأعمال حمد التويجري الذي حضر وسط حراسة أمنية لظروفه الصحية.

وتمكنت النيابة العامة من وضع يدها على أصول عقارية تقدر قيمتها بنحو 35 مليون دينار (نحو 115 مليون دولار) من أصل عشرات الملايين التي تم الاستيلاء عليها من المال العام.

يذكر أن قضية "ضيافة الداخلية" أثيرت قبل عامين بعد فتح لجنة الميزانيات في البرلمان ملف بند الضيافة في الداخلية، وإثر تهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي